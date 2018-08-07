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С 2017 года МВД Казахстана и России совместно поймали 80 автоугонщиков

Политика

В России ежегодно происходит около 30 тыс. краж автомобилей

С 2017 года МВД Казахстана и России совместно поймали 80 автоугонщиков
upyernoz. flickr.com
За рулем

Алма-Ата, Казахстан, 7 августа 2018, 20:52 — REGNUM  В рамках сотрудничества МВД Казахстана и России в 2017 году и в первом полугодии 2018 года за кражи автомобилей к уголовной ответственности были привлечены 80 человек, сообщает 7 августа издание InformBuro со ссылкой на министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

По его словам, в России ежегодно происходит около 30 тыс. краж автомобилей. От общего количества разыскиваемых похищений в рамках СНГ более 90% приходятся на Россию. Министр добавил, что за последние годы удалось повысить раскрываемость преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Алма-Ате состоялось заседание объединенной коллегии министерств внутренних дел Казахстана и России. В ходе мероприятия стороны договорились усилить меры противодействия преступлениям в сфере хищения транспортных средств.

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