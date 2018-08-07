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Казахстан и Россия планируют усилить меры противодействия автоугонщикам

Политика

7 августа в Алма-Ате состоялось заседание объединенной коллегии МВД Казахстана и России

Казахстан и Россия планируют усилить меры противодействия автоугонщикам
Chris
Угон автомобиля

Алма-Ата, Казахстан, 7 августа 2018, 20:51 — REGNUM  Главы МВД Казахстана и России Калмуханбет Касымов и Владимир Колокольцев обсудили меры по повышению эффективности сотрудничества в области противодействия кражам автомобилей, сообщает 8 августа издание InformBuro.

Глава МВД Казахстана отметил, что создание ЕАЭС сформировало благоприятные условия для преступной деятельности, так как возникли возможности свободного перемещения товаров, капитала и рабочей силы. В частности, в 2017 году разоблачена ОПГ, действовавшая в Кустанае. Злоумышленники похитили в России 60 дорогих машин.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Алма-Ате состоялось заседание объединенной коллегии министерств внутренних дел Казахстана и России. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД Казахстана принимает меры по снижению преступности в Алма-Ате

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