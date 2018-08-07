Рахул Ганди заявил, что «магический поезд» Моди движется к катастрофе

Нью-Дели, , 20:16 — REGNUM По сообщению индийского новостного издания «Джагран», президент ИНК (Индийский национальный конгресс) Рахул Ганди на съезде партии заявил, что «магический поезд» премьер-министра Индии Нарендры Моди, о котором он заявлял в своем выступлении в 2014 году, движется к неминуемой катастрофе и что люди хотят перемен в стране, и их больше не обманешь.

Рахул Ганди также раскритиковал Нарендру Моди за игнорирование насущных проблем. Он сказал, что не понимает, почему премьер-министр не уделяет должного внимания коррупции. Более того, он также призвал рабочих людей готовится к выборам в нижнюю палату парламента в 2019 году, потому что сейчас Моди не только не желает бороться с проблемой безработицы, но и не может.

Президент ИНК Рахул Ганди после заседания женского отделения ИНК также отметил, что крайне актуальная в связи с последними сериями изнасилований проблема насилия над женщинами никак не решается на данный момент.