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В Индии идёт борьба за пост заместителя председателя Совета Штатов

Политика

Коалиция во главе с ИНК выбрала Вандану Чаван в качестве своего кандидата на пост заместителя председателя Совета Штатов для того, чтобы заручиться поддержкой партии Биджу джаната дал

Нью-Дели, 7 августа 2018, 20:07 — REGNUM  9 августа в Индии состоятся выборы на пост заместителя председателя Совета Штатов, который является верхней палатой индийского парламента. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», оппозиционная коалиция во главе с ИНК (Индийский национальный конгресс) утвердила своего кандидата на этот пост, им стала Вандану Чаван. Ее назначение обусловлено тем, что она состоит в одной небольшой партии, приближенной к ИНК, которая является союзником партии Биджу джаната дал.

Для того чтобы утвердить своего кандидата на предстоящих выборах, коалиции из партий необходимо набрать 123 голоса, однако ни у правящей коалиции во главе с БДП (Индийская народная партия) (115 голосов), ни у оппозиционной коалиции во главе с ИНК (113 голосов) нет необходимого числа голосов. 9 голосов партии Биджу джаната дал могут стать решающими, и поэтому обе коалиции стараются выбрать кандидата, устраивающего Биджу джаната дал.

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