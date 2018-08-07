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Акция «Вместе идём на выборы» стартовала в Псковской области

Политика

Все муниципальные образования региона отчитаются о готовности участвовать в голосовании

Акция «Вместе идём на выборы» стартовала в Псковской области
Вениамин Брискин, Константин Иванов. Все на выборы! 1954

Новосокольники, Псковская область, 7 августа 2018, 18:57 — REGNUM  Акция «Вместе идём на выборы», которая пройдёт во всех муниципальных образованиях Псковской области перед выборами губернатора, стартовала в Новосокольниках во время народных гуляний в честь 117-й годовщины основания города и Дня железнодорожника. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, переходящий от района к району символ участия в акции — стилизованный бюллетень, где каждый район ставит отметку, подтверждая своё участие в выборах.

«Этот бюллетень побывает в каждом муниципалитете области и в итоге будет заполнен полностью», — отметили в избирательной комиссии региона.

После Новосокольнического эстафету принял Дновский район.

Полностью заполнить бюллетень участники акции планируют 7 сентября. В этот день в Пскове на набережной реки Псковы пройдет заключительный флешмоб и в бюллетене будут поставлены завершающие символические галочки.

Напомним, впервые акцию «Вместе идем на выборы» Избирательная комиссия Псковской области провела на выборах президента РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября 2018 года в Псковской области состоятся выборы губернатора. Всего в регионе завершатся 26 избирательных кампаний разного уровня.

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Выборы губернатора Псковской области — 2018
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