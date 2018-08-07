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Свердловское управление ГИБДД возглавит москвич?

Политика

Официально документы пока не подписаны

Свердловское управление ГИБДД возглавит москвич?
Петр Данилов © ИА Красная Весна
ДПС

Екатеринбург, 7 августа 2018, 18:54 — REGNUM  Управление ГИБДД по Свердловской области может возглавить полковник полиции Алексей Кисляков. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают свердловские СМИ.

Официальных комментариев пока нет. Документы тоже ещё не подписаны.

Пост главы областного управления ГИБДД освободился в апреле. Начальник Юрий Дёмин был отправлен в отставку. Ведомство он возглавлял почти 13 лет. По некоторым данным, причиной увольнения стало пьяное ДТП с одним из его заместителей.

Примечательно, что и Дёмин, и также уволенный его заместитель уже нашли себе новые места работы. А областная ГИБДД пока работает без постоянного руководителя.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-глава свердловской ГИБДД Дёмин стал заместителем заместителя

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