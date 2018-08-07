На Украине призывают арестовать Омеляна за идею ж/д блокады

Киев, , 18:34 — REGNUM Правоохранительные органы Российской Федерации по надуманным причинам задерживают сотрудников «Укрзализныци» и автобусных перевозчиков Украины. Об этом 7 августа в эфире телеканала NewsOne заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Мы видим неоднократные случаи задержания российскими правоохранительными органами сотрудников как «Укрзализницы», так и автобусных перевозчиков по разным надуманным причинам. Мы понимаем, что это фактически несет угрозу нашим гражданам, которые едут в Российскую Федерацию. Чтобы минимизировать такие случаи, я считаю, что украинцам незачем ездить в Москву. Тем более когда Украина воюет с Российской Федерацией», — пояснил Омелян.

В свою очередь экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко призвал правоохранительные органы Украины завести в отношении министра Омеляна уголовное дело по статьям Уголовного кодекса «Халатность» и «Преступная деятельност"ь.

«Это называется уголовная статья — халатность и преступная деятельность… Как можно закрыть самое прибыльное, мы живем в рынке, сообщение с Россией, с Москвой? И за чей счет? За наш с вами, налогоплательщиков? Высший патриотизм — приносить деньги своей стране, своей родине. Все остальное — блуд», — добавил Червоненко.

Как сообщалось, в 2018 году «Укрзализныця» проинформировала, что по итогам 2017 года самым прибыльным украинским поездом стал №5/6 Киев — Москва, а самым убыточным — №70/69 Мариуполь — Львов.

В частности, поезд №5/6 Киев — Москва — 11 вагонов, 77% загруженности, 154 млн (5,6 млн долл.) прибыли; №23/24 Одесса — Москва — 10 вагонов, 89% загрузки, 98 млн прибыли (3,6 млн долл.); №53/54 Киев — Санкт-Петербург — 11 вагонов, 65% загрузки, 20 млн (738 тыс долл.) прибыли. Также были прибыльными и некоторые другие поезда в Россию, в том числе Хмельницкий — Москва, Львов — Москва, Ковель — Москва, Харьков — Москва, а также некоторые поезда, запущенные в прошлом году: №7/8 Киев — Ивано-Франковск, №11/12 Львов — Одесса.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Омелян заявил, что правительство Украины рассмотрит возможность отмены железнодорожного сообщения с Россией.

«Сейчас мы рассматриваем вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — сказал Омелян в интервью одному из украинских телеканалов.

Также напомним, в июле 2018 года в Москве силовики задержали украинца Сергея Бугайчука, проводника поезда Ковель — Москва. Его обвиняют в незаконной перевозке оружия. Сейчас уроженец Ровно находится в СИЗО «Лефортово». МИД Украины обратился в ФСБ и Министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством подтвердить содержание гражданина Украины в «Лефортово».