Арест Кочаряна может внести разлад в правительственную коалицию в Армении

Ереван, , 18:24 — REGNUM Необходим анализ действий коалиционных партнеров партии «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна после того, как некоторые депутаты входящих в коалицию партий Дашнакцутюн и Процветающая Армения подписали требование освободить из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом заявил соратник Пашиняна, вице-премьер Тигран Авинян, отвечая на вопросы пользователей Facebook в эфире Azatutyun TV.

По его словам, депутаты фракций АРФ Дашнакцутюн и «Царукян» (предвыборный блок, костяк которого составляет партия Процветающая Армения — ИА REGNUM ) имеют право требовать освобождения второго президента Армении Роберта Кочаряна и присоединиться к сбору подписей по изменению его меры пресечения.

На вопрос, не вызывает ли такой шаг их партнеров проблемы с точки зрения доверия, Авинян ответил, что существует необходимость анализа данных действий.

«В контексте взаимоотношений с нашими партнерами анализ приведет к некоторым выводам», — отметил Авинян.

По его словам, содержание заявления АРФ Дашнакцутюн относительно ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна для него остается непонятным.

Напомним, что АРФ Дашнакцутюн недавно распространила заявление, в котором отметила, что «обвинение в свержении конституционного строя, которое предъявлено второму президенту Армении Роберту Кочаряну и другим представителям бывшей власти, является крайне тревожным и может быть истолковано как политическое преследование».

По словам Авиняна, АРФ Дашнакцутюн, входя в правительство Армении, должна четко знать, какие существуют отношения между исполнительной и судебной властями, и есть ли давление на судебную власть или нет. Авинян напомнил, что с самого начала они зафиксировали: исполнительная власть не будет оказывать давление на судебную систему.

6 августа глава канцелярии арестованного экс-президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян заявил, что число депутатов, присоединившихся к сбору подписей по изменению меры пресечения Кочаряна достигло 46 человек, из которых 42 от бывшей правящей Республиканской партии Армении, трое из АРФ Дашнакцутюн, и один из фракции блока «Царукян».

Апелляционный суд рассмотрит жалобу по изменению меры пресечения бывшего президента Армении Роберта Кочаряна 9 августа.

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