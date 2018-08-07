Володин: Формат парламентских слушаний по пенсионной системе расширен

Москва, , 18:30 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о расширении формата парламентских слушаний, посвященных пенсионной системе, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.

«Если первоначальный формат парламентских слушаний предполагал присутствие депутатов Госдумы как основных участников, то учитывая большой запрос со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества, после консультаций с представителями политических фракций было принято решение переформатировать их в парламентские общественные слушания», — заявил Володин журналистам по итогам рабочего совещания по подготовке парламентских слушаний по совершенствованию пенсионной системы.

В этой связи, по его словам, «более половины участников будут представлены членами общественных организаций, экспертами, деловых сообществ, представителями субъектов РФ».

Учитывая важность рассматриваемого законопроекта, необходимо всесторонне обсудить его до второго чтения, подчеркнул спикер Госдумы.

«Депутаты сейчас активно встречаются со своими избирателями. Обмен мнениями продолжается и с экспертным сообществом. В ходе парламентских общественных слушаний нам необходимо обсудить различные взгляды, подходы к решению вопросов и предложения, чтобы в итоге выйти на принятие качественного законопроекта», — сказал он.

В совещании приняли участие первые заместители председателя Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ), глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), депутаты Госдумы.

Законопроект о пенсионной системе Госдума приняла в первом чтении 19 июля. Профильный комитет до 24 сентября собирает предложения ко второму чтению правительственной инициативы. Большие парламентские слушания намечены на 21 августа.

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