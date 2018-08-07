На Украине готовятся обороняться от «информационных атак России»

Киев, , 18:09 — REGNUM Депутат от фракции «Народный фронт» Игорь Лапин прогнозирует, что Россия вмешается в избирательные кампании Украины 2019 года, посредством «вброса информационных фейков и кибератак». Об этом Лапин заявил 7 августа в эфире телеканала NewsONE.

«Мы видели действия России в отношении США. Поверьте мне, там и киберзащита, и все остальное намного мощнее, чем у нас в Украине. То, что они это будут делать, это 100%, нет никаких сомнений. Они пытались влиять на выборы во Франции. Они показали свои возможности влияния на другие страны, в том числе, когда было голосование в Нидерландах по вопросу Украины. Россия еще больше набирает обороты по этому поводу, и каждый раз использует новые способы влияния, в том числе и на общественное мнение», — сказал Лапин.

Он призвал Киев перенимать опыт киберзащиты США и Франции.

«Самим нам будет очень сложно остановить в информационном пространстве, у нас довольно мало средств… Нам нужно привлекать передовой опыт тех государств, которые уже прошли через это. Мы видим, как подобное происходило в США и Франции. Нам надо теснее сотрудничать… Нам нужно работать на упреждение», — призвал Лапин.

Кроме того, он призвал Киев усилить контроль над информационным пространством Украины, «чтобы не допускать фейковые вбросы».

«С этим также борются другие страны Европы… У нас на фоне борьбы с фейками поднимается волна обвинений в притеснении свободы слова», — добавил Лапин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко поручил совету национальной безопасности и обороны провести заседание по противодействию вмешательству Российской Федерации в украинские выборы. Он призвал СНБО подготовить страну к противодействию «гибридным вызовам» со стороны Кремля.

«В следующем году нас, Украину, и многих наших партнеров ожидают важные выборы, которые будут определять темпы и качество нашего развития и взаимодействия на среднесрочную перспективу. И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений по поводу подготовки Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептические политические силы», — заявил Порошенко.