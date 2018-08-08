Почему японцы называют Курилы «северными территориями»?

Токио, , 07:22 — REGNUM Слова японского министра по делам «северных территорий» Тэру Фукуи, назвавшего Курильскую гряду ее настоящим именем, были в штыки восприняты японскими официальными лицами и прессой. Почему японские политики используют эвфемизм «северные территории» вместо географического названия, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Всё дело в том, что после проигрыша во Второй мировой войне и капитуляции Япония не просто отказалась от «прав, правооснований и претензий» на все Курильские острова, но и отказалась от них с поименным перечислением. Никаких претензий по выводу из состава Японии этих земель не возникало вплоть до того момента, когда американцам пришла «удачная» мысль пробудить японский реваншизм, работая над проектом этого островного государства как «непотопляемого авианосца США».

Абсурдные претензии вызвали к жизни абсурдный неологизм «северные территории», иначе как предъявить претензии на то, от чего сам же поименно отказался в совершенно правомочном международном договоре?

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