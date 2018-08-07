Противостояние РФ и Запада приобретает идиотические формы – Шахназаров

Москва, , 18:08 — REGNUM После завершения холодной войны США отвергли протянутую Советским Союзом руку дружбы и начали бесконечные войны. Об этом 7 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил кинорежиссёр Карен Шахназаров, комментируя новость о том, что Германия рассматривает возможность вернуться к всеобщей воинской повинности.

«Атмосфера, которая сегодня царит в мире, говорит сама за себя, — сказал Шахназаров. — Противостояние с Россией приобретает всё более и более апокалиптические и идиотические формы. Военный бюджет США — это 700 с лишним млрд долларов. Вдумайтесь, сколько полезных вещей можно было сделать за эти деньги! В 1991 году советский народ прекратил холодную войну. Отпустили союзников. А в ответ США расширили НАТО до границ России. Начали бесконечные войны на Ближнем Востоке. Это преступление на самом деле. Всё, что произошло за последнее время, это всё следствие того, что США сделали в 1991 году».

Напомним, как стало известно 7 августа из сообщения Deutsche Welle, правящая в ФРГ партия ХДС предложила восстановить воинскую обязанность, предлагая юношам и девушкам возможность служить своей стране.

По информации Contra Magazin, причиной такой инициативы стала острая нехватка личного состава, которую испытывают немецкие вооружённые силы.

В свою очередь, уполномоченный Бундестага по делам военнослужащих Ханс-Петер Бартельс скептически оценил эту инициативу, пояснив, что призыв на военную службу противоречит запрету на принудительный труд.