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Назарбаев объяснил смену министра обороны

Политика

Бывший глава оборонного ведомства Сакен Жасузаков возглавит Национальный университет обороны

Назарбаев объяснил смену министра обороны
Иллюстрация: Akorda.kz
Нурсултан Назарбаев и Нурлан Ермекбаев

Астана, 7 августа 2018, 18:05 — REGNUM  Министром обороны Казахстана назначен Нурлан Ермекбаев в связи с изменением геополитической ситуации, формированием новых вызовов и необходимостью технологического совершенствования вооружения, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

Назарбаев добавил, что для решения поставленных задач было поставлено гражданское лицо. Вместе с тем Ермекбаевв является кадровым офицером и имеет опыт военной службы. Бывший глава оборонного ведомства Сакен Жасузаков возглавит Национальный университет обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении министром обороны Нурлана Ермекбаева, который ранее занимал должность помощника президента — секретаря совета безопасности Казахстана.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев сменил министра обороны Казахстана

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