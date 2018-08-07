Назарбаев объяснил смену министра обороны

Астана, , 18:05 — REGNUM Министром обороны Казахстана назначен Нурлан Ермекбаев в связи с изменением геополитической ситуации, формированием новых вызовов и необходимостью технологического совершенствования вооружения, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

Назарбаев добавил, что для решения поставленных задач было поставлено гражданское лицо. Вместе с тем Ермекбаевв является кадровым офицером и имеет опыт военной службы. Бывший глава оборонного ведомства Сакен Жасузаков возглавит Национальный университет обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении министром обороны Нурлана Ермекбаева, который ранее занимал должность помощника президента — секретаря совета безопасности Казахстана.

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