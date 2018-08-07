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В правительстве Югры — новое назначение

Политика

Назначен начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта

В правительстве Югры — новое назначение
Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР
Новенький

Ханты-Мансийск, 7 августа 2018, 17:56 — REGNUM  В правительстве ХМАО определились с новым начальником департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры. Им стал Константин Гребешок, ранее возглавлявший региональное управление автомобильных дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей региона.

Прежний руководитель департамента дорожного хозяйства ХМАО Валерий Фомагин возглавил «Северавтодор».

Отметим, что на данный момент в правительстве ХМАО остаются вакантными места руководителей нескольких департаментов, которыми управляют временно исполняющие обязанности.

Читайте ранее в этом сюжете: Из правительства «по собственному»: в Югре меняется команда губернатора

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