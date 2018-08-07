В правительстве Югры — новое назначение

Ханты-Мансийск, , 17:56 — REGNUM В правительстве ХМАО определились с новым начальником департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры. Им стал Константин Гребешок, ранее возглавлявший региональное управление автомобильных дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей региона.

Прежний руководитель департамента дорожного хозяйства ХМАО Валерий Фомагин возглавил «Северавтодор».

Отметим, что на данный момент в правительстве ХМАО остаются вакантными места руководителей нескольких департаментов, которыми управляют временно исполняющие обязанности.

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