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«Предвыборные дебаты для Собянина стали бы психологической катастрофой»

Политика

По силам ли мэру Москвы ответить на самые неприятные для его уха вопросы?

«Предвыборные дебаты для Собянина стали бы психологической катастрофой»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин

Москва, 7 августа 2018, 17:42 — REGNUM  Участие в открытых предвыборных дебатах может быть опасно для здоровья действующего градоначальника Москвы Сергея Собянина, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 7 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что глава избирательного штаба Сергея Собянина Константин Ремчуков не видит смысла в участии Собянина в предвыборных дебатах.

«Сам подход российской власти, любого действующего начальника состоит в том, что он не может говорить на равных с другими людьми, уже не являющимися начальниками, — отметил Кагарлицкий. — То есть, иными словами, если человек мэр, то он не может вести дискуссию с тем, кто не является мэром. Иных собеседников, кроме ещё более высокого начальства, быть не может. Это как в анекдоте про Брежнева, сказавшего внуку, что двух генеральных секретарей быть не может. Тут логика ровно та же самая».

При этом Кагарлицкий подчеркнул, что дело не в том, что люди вроде Сергея Собянина боятся говорить, что им нечего сказать или что они не хотят давать трибуну своим оппонентам.

«И то, и другое, и третье — правда, но самое главное — даже мысль о том, что они с кем-то будут разговаривать на равных, должна казаться чудовищной, невозможной и немыслимой. Они могут лишь великодушно отвечать на заранее заготовленные вопросы», — подчеркнул Кагарлицкий.

Также Кагарлицкий подчеркнул, что объективно дебаты были бы чреваты для Собянина очень многими проблемами.

«Пришлось бы отвечать на вопросы, которые ему задаёт общество и которые задают оппоненты, — сказал Кагарлицкий. — Дебаты были бы чреваты его собственной психологической катастрофой. Его принудили бы разговаривать с кем-то на равных. С человеком случился бы стресс. Не исключены потеря дара речи, обморок и инфаркт».

Напомним, как сообщило 7 августа ТАСС, глава избирательного штаба кандидата-самовыдвиженца в столичные градоначальники Сергея Собянина Константин Ремчуков признался, что не видит смысла в участии претендента на пост градоначальника в предвыборных дебатах.

«Особого смысла я не вижу», — сказал он во вторник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Также отметим, что выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября в единый день голосования.

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