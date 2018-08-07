Британия и Норвегия будут вместе бояться российских подлодок

Лондон, , 17:23 — REGNUM Вооруженные силы Британии и Норвегии договорились о сотрудничестве в сфере слежения за российскими подводными лодками, сообщает 7 августа газета Daily Telegraph.

По информации издания, ссылающегося на данные британского военного ведомства, это решение вызвано повышением активности российских субмарин.

«Великобритания и Норвегия будут осваивать способы совместного использования в морской разведке и противолодочной обороне патрульного самолета береговой авиации P-8A. Это улучшит безопасность в Северной Атлантике и безопасность НАТО в целом», — цитирует издание слова представителя британского министерства обороны.

Стоит отметить, что ранее начальник генштаба ВС Британии маршал авиации Стюарт Пич заявил об угрозе атаки российских субмарин на подводные кабели связи, проложенные по дну Атлантики.

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