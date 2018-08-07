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В Госдуме не исключили создания группы дружбы с Европейским парламентом

Политика

В Госдуме рассчитывают на здравый смысл ЕС

В Госдуме не исключили создания группы дружбы с Европейским парламентом
Иллюстрация: Zhirinovskiy2012.ru
Леонид Слуцкий

Москва, 7 августа 2018, 17:03 — REGNUM  В позиции ЕС относительно санкции США против Ирана глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) видит и перспективы для улучшения отношений ЕС — РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.

«Одной из ближайших целей может стать воссоздание депутатской группы или комиссии по сотрудничеству с Европейским парламентом», — заявил Слуцкий.

Брюссель блокировал санкции США в отношении Ирана, и на этом фоне, полагает глава комитета Госдумы, есть вероятность и проявления здравого смысла в подходах относительно будущего формирования европейской архитектуры, которая невозможна без разумного и эффективного сотрудничества с Россией.

«И поэтому по парламентской линии мы будем стараться наращивать контакты с ЕС», — отметил он.

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Противостояние Ирана и США
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