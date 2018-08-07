Президент Узбекистана: страна вступает в новый этап развития

Ташкент, , 17:05 — REGNUM Узбекистан переходит на новый этап развития — от национального возрождения к национальному процветанию, заявил президент республики Шавкат Мирзиёв в своем обращении к международной литературной конференции. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент считает, что достижение новой цели возможно только за счет укрепления отношений дружбы с народами мира, построения открытого демократического общества и утверждения национальных и общечеловеческих ценностей.

Напомним, 7−8 августа в Ташкенте проходит международная конференция «Актуальные вопросы изучения и популяризации за рубежом узбекской классической и современной литературы». Мероприятие организовано союзом писателей Узбекистана.

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