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Президент Узбекистана: страна вступает в новый этап развития

Политика

7-8 августа в Ташкенте проходит международная литературная конференция

Президент Узбекистана: страна вступает в новый этап развития
Алишер Навои. Миниатюра XVI век

Ташкент, 7 августа 2018, 17:05 — REGNUM  Узбекистан переходит на новый этап развития — от национального возрождения к национальному процветанию, заявил президент республики Шавкат Мирзиёв в своем обращении к международной литературной конференции. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент считает, что достижение новой цели возможно только за счет укрепления отношений дружбы с народами мира, построения открытого демократического общества и утверждения национальных и общечеловеческих ценностей.

Напомним, 7−8 августа в Ташкенте проходит международная конференция «Актуальные вопросы изучения и популяризации за рубежом узбекской классической и современной литературы». Мероприятие организовано союзом писателей Узбекистана.

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