Глава комитета Госдумы: Впервые ЕС выступает вразрез с позицией США

Москва, , 16:27 — REGNUM В Госдуме приветствовали блокировку Брюсселем американских санкций, направленных против Ирана, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.

«Евросоюз, похоже, опомнился и начинает жить своим умом. Такой вывод можно сделать после сегодняшней блокировки Брюсселем американских санкций, направленных против Ирана. Впервые в новейшей истории ЕС так радикально и так оперативно выступает вразрез с позицией США», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

При этом депутат уверен, что главную роль здесь сыграли соображения экономического характера: выход Вашингтона из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану может негативно сказаться на национальных экономиках стран-участниц ЕС.

Парламентарий рассчитывает на то, что здравый смысл возобладает и в отношениях ЕС с Москвой.