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Глава комитета Госдумы: Впервые ЕС выступает вразрез с позицией США

Политика

Брюссель блокировал санкции США в отношении Ирана

Глава комитета Госдумы: Впервые ЕС выступает вразрез с позицией США
Сергей Грибков. Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем (по одноимённой повести Н.В. Гоголя). 1864

Москва, 7 августа 2018, 16:27 — REGNUM  В Госдуме приветствовали блокировку Брюсселем американских санкций, направленных против Ирана, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.

«Евросоюз, похоже, опомнился и начинает жить своим умом. Такой вывод можно сделать после сегодняшней блокировки Брюсселем американских санкций, направленных против Ирана. Впервые в новейшей истории ЕС так радикально и так оперативно выступает вразрез с позицией США», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

При этом депутат уверен, что главную роль здесь сыграли соображения экономического характера: выход Вашингтона из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану может негативно сказаться на национальных экономиках стран-участниц ЕС.

Парламентарий рассчитывает на то, что здравый смысл возобладает и в отношениях ЕС с Москвой.

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Противостояние Ирана и США
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