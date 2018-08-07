Эксперт предрекает Киеву массовые протесты при наведении порядка на таможне

Киев, , 16:20 — REGNUM Украинский инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса предупреждает Киев, что в случае искоренения коррупции на таможне, в столице Украины начнутся массовые протесты.

Таким образом Фурса прокомментировал скандальную статью в немецком издании Süddeutsche Zeitung о коррупции на украинской таможне. Напомним, издание утверждает, что ежегодно бюджет Украины из-за коррупции на таможне теряет сумму в два раза большую, чем кредиты от Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка, которые Киев ожидает получить в 2018 году, — около 4,8 млрд евро. Как рассказал источник, близкий к Одесской таможне, в коррупционные схемы вовлечены не только таможенники, но и сотрудники Службы безопасности Украины, Нацполиции.

«Оказывается, у нас на таможне воруют. Мы-то не знали, а тут немцы обнаружили. Говорят, больше 4 млрд евро ежегодно. Вот сюрприз. То-то мы не знали. И тут же говорят, не нужен МВФ, надо просто коррупцию на таможне побороть. И будет счастье. А то злой МВФ на средний класс нападет (Где? Как?), а надо на таможню идти и там деньги добывать. Но вот беда. Как только станут зажимать таможню, опять же скажут, что средний класс зажимают. Потому что эти €4 млрд воруют не мифические персонажи. Это много людей. И как только вы начнете по-настоящему бороться с коррупцией на таможне, то сразу пойдут протесты. Причем самого настоящего среднего класса. СБУшники, таможенники ведь выходить не будут. Но сразу выйдут их друзья и родственники. Как раз тот самый средний класс», — отметил в своем комментарии Фурса.

По его мнению, на Украине нужно ввести кассовые аппараты, чтобы хотя бы частично побороть контрабанду на таможне.

«Теперь это называется словом «фискализация». Потому что вы можете сколько угодно завозить сюда продукцию, но вам надо не завезти, а продать. И вот если у вас будет учет продажи, то серый импорт станет невозможным. А что всегда случалось, когда у нас пытались ввести кассовые аппараты? Правильно, массовые протесты среднего класса, который всячески сопротивлялся новым мерам и который все привыкли защищать», — пояснил Фурса.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году украинские регионы действительно охватила волна протестов предпринимателей. Они выступили против обязательного введения кассовых аппаратов для тех, кто платит единый налог, — такие нововведения планировала власть. После акций протеста Рада отменила соответствующие изменения налогового законодательства.