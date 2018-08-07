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После обысков в белорусских СМИ задержаны семь журналистов

Политика

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении ряда негосударственных изданий

После обысков в белорусских СМИ задержаны семь журналистов
Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР
Обыск

Минск, 7 августа 2018, 15:58 — REGNUM  В Белоруссии в рамках уголовного дела о незаконном доступе к информации госинформагентства «БелТА» задержаны по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает руководитель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец на своей странице в Facebook.

По его словам, помимо главного редактора TUT. BY Марины Золотовой, редактора TUT. BY Анны Калтыгиной и журналиста «БелаПАН» Татьяны Коровенковой, задержаны также журналисты TUT. BY Ульяна Бобоед, Галина Уласик и Дмитрий Бобрик и ещё один сотрудник издания.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ряда СМИ по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации, собственником которой является государственное информагентство «БелТА».

В редакциях крупнейших негосударственных белорусских электронных изданий «БелаПАН» и TUT. BY прошли обыски с выемкой документов, изъятием носителей информации и задержанием сотрудников.

Читайте подробнее: Крупнейшие частные СМИ Белоруссии подверглись обыскам

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