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Главы Казахстана и Киргизии обсудили график предстоящих встреч

Политика

Стороны обсудили двусторонние отношения

Астана, 7 августа 2018, 15:44 — REGNUM  Президенты Казахстана и Киргизии Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков обсудили график предстоящих встреч, сообщили 7 августа в пресс-службе главы Казахстана.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня и обсудили двусторонние отношения Казахстана и Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля глава Киргизии прибыл в Казахстан для участия в торжественных мероприятиях по случаю 20-летия Астаны. В торжественных мероприятиях приняли также участие президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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