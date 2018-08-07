Министр юстиции Киргизии ушла в отставку

Бишкек, , 15:39 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об освобождении Айнур Абдылдаевой от занимаемой должности министра юстиции. Об этом сегодня, 7 августа сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Абдылдаева покинула пост главы минюста по собственному желанию. Кто вступит в должность вместо нее, пока неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что Айнур Абдылдаева была назначена на пост министра юстиции Киргизии 13 апреля 2018 года.

Отметим, что начиная с 2000 года Абдылдаева занимала различные должности в управлении делами и аппарате президента Киргизии, в аппарате премьер-министра и аппарате правительства, а с 13 июня 2017 года по 13 апреля 2018 года — на посту статс-секретаря министерства юстиции.