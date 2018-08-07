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Лига арабских государств поддержала Эр-Рияд в конфликте с Канадой

Политика

Скандал между Канадой и Саудовской Аравией стал примером того, насколько «одни государства способны критиковать и поучать другие»

Каир, 7 августа 2018, 15:38 — REGNUM  Генеральный секретариат Лиги арабских государств (ЛАГ) встал на сторону Саудовской Аравии в дипломатическом конфликте с Канадой и поддержал протест Эр-Рияда по поводу вмешательства в его внутриполитические дела. Об этом сообщает пресс-служба ЛАГ.

«Секретариат подтверждает свою поддержку Саудовской Аравии в связи с её протестом по поводу вмешательства в её внутренние дела», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в ЛАГ подчеркнули, что скандал между Канадой и Саудовской Аравией стал примером того, насколько «одни государства способны критиковать и поучать другие», вмешиваясь в их внутренние дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа Эр-Рияд заявил о приостановке всех совместных образовательных программ с Канадой, а ранее саудиты отозвали своего посла из Оттавы в связи с требованием МИД Канады немедленно освободить арестованных в Саудовской Аравии правозащитниц.

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