За сутки 36 тыс. человек заинтересовались новым движением Сары Вагенкнехт

Берлин, , 15:40 — REGNUM Новое левое движение немецкого политика Сары Вагенкнехт Aufstehen («Подъем») получило широкий отклик в сети, пишет газета Kurier 7 августа.

За 24 часа с момента презентации внепартийного движения к нему проявили интерес 36 тыс. человек.

«Мы очень довольны откликом на запуск в Интернете, — сказал супруг Вагенкнехт, бывший лидер «Левых» Оскар Лафонтен. — Это больше, чем мы ожидали».

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Целью создания общественно-политического движения Сара Вагенкнехт объявила создание условий для левого большинства в политике. Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы между лидером фракции «Левых» в Бундестаге Вагенкнехт и руководством партии произошел раскол из-за различного видения миграционной политики.

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