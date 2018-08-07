Назарбаев сменил министра обороны Казахстана

Астана, , 15:38 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил министром обороны республики Нурлана Ермекбаева, который ранее занимал должность помощника президента — секретаря совета безопасности Казахстана. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

Нурлан Ермекбаев родился в 1963 году. В 1986 году окончил факультет восточных языков Военного Краснознаменного института министерства обороны СССР. С 1993 года работал на различных должностях в государственных органах Казахстана.

Напомним, 13 сентября 2016 года Нурлан Ермекбаев был назначен министром по делам религий и гражданского общества Казахстана. С 16 сентября 2016 года министром обороны республики был Сакен Жасузаков.

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