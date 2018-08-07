Еврокомиссия требует сократить выдачу «золотых документов»

Брюссель, , 15:29 — REGNUM Страны Европейского союза (ЕС) должны ограничить предоставление людям так называемых «золотых документов» за инвестиции. Об этом, как передает журнал Der Spiegel, заявила еврокомиссар по юстиции Вера Юрова.

По ее словам, Еврокомиссия с беспокойством следит за развитием ситуации с так называемыми «золотыми документами».

Юрова отметила, что паспорта и виды на жительство могут использовать криминальные группировки для «отмывания финансовых средств и подрыва безопасности ЕС».

Напомним, что «золотыми документами» называют виды на жительство и паспорта, которые выдаются в обмен на инвестиции в экономику стран ЕС или покупку недвижимости на территории стран объединения.

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