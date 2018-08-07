Вторник, 7 Августа 2018 года
17:06:20 МСК

Сирийская армия отразила наступление террористов в пригороде Латакии

Политика

Боевики понесли потери убитыми и ранеными

Сирийская армия отразила наступление террористов в пригороде Латакии
Fir0002
Атака отражена

Латакия, Сирия, 7 августа 2018, 15:27 — REGNUM  Правительственные силы Сирии утром 7 августа отразили атаку террористов в поселении к северу от города Латакия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного сирийского полевого командира.

Как уточняется, инцидент произошёл в поселении Эль-Сараф, расположенном у сирийско-турецкой границы. По информации источника, нападение совершили боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Собеседник агентства сообщил, что террористам удалось захватить пункт на несколько часов, но вскоре правительственные войска вернули его под свой контроль. Среди боевиков есть убитые и раненые.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня сирийская армия начала наступление на позиции террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в пустынной части провинции Сувейда.

Наступательная операция ведётся сразу по нескольким направлениям совместно с союзными САР формированиями при поддержке авиации ВКС РФ и ВВС Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Сирийская армия начала зачистку провинции Сувейда от террористов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить