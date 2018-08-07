Вторник, 7 Августа 2018 года
17:05:34 МСК

Махмуд Аббас прибыл в Иорданию

Политика

Подробности предстоящего переговорного процесса не сообщаются

Амман, 7 августа 2018, 15:37 — REGNUM  Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл с визитом в столицу Иордании город Амман для переговоров с королем Абдалой II, сообщает 7 августа Anadolu.

Подробности предстоящего переговорного процесса не сообщаются, однако высока вероятность, что они будут посвящены мирному процессу на Ближнем Востоке. Косвенным подтверждением данного факта являются переговоры Израиля с ХАМАС, ведущиеся при посредничестве Египта.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке далека от идеальной, одним из главных проблем остается урегулирование палестино-израильского конфликта, который с начала марта 2018 года переживает значительную эскалацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Нетаньяху отменил визит в Колумбию из-за сектора Газа

Читайте развитие сюжета: Наследный принц Абу-Даби прибыл в Египет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ближневосточное урегулирование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить