Махмуд Аббас прибыл в Иорданию

Амман, , 15:37 — REGNUM Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл с визитом в столицу Иордании город Амман для переговоров с королем Абдалой II, сообщает 7 августа Anadolu.

Подробности предстоящего переговорного процесса не сообщаются, однако высока вероятность, что они будут посвящены мирному процессу на Ближнем Востоке. Косвенным подтверждением данного факта являются переговоры Израиля с ХАМАС, ведущиеся при посредничестве Египта.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке далека от идеальной, одним из главных проблем остается урегулирование палестино-израильского конфликта, который с начала марта 2018 года переживает значительную эскалацию.

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