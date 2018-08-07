В Киргизии 12 прокуроров лишись руководящих постов

Бишкек, , 15:20 — REGNUM Около 50 руководителей и работников органов прокуратуры Киргизии привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Киргизии.

Так, 12 высокопоставленных прокуроров понижены в должности. Среди них — руководители надзорных ведомств в Оше и Бишкеке.

Девятерых работников предупредили о неполном служебном соответствии, еще девяти объявлены строгие выговоры, восемь человек отделались выговорами и 11 — замечаниями.

Меры дисциплинарной ответственности применены по итогам работы надзорного ведомства в первой половине 2018 года. Выявлены серьезные недостатки и упущения в работе, кроме того, ненадлежащим образом исполнялись решения Совета безопасности Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госкомитет нацбезопасности Киргизии наложил арест на имущество бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева, его супруги и троих сыновей. Имущество арестовано в рамках расследования уголовного дела о коррупции.

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