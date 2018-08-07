Вторник, 7 Августа 2018 года
17:05:36 МСК

Маттео Сальвини: «Мы заботимся о безопасности и идентичности Европы»

Политика

Итальянский министр прокомментировал выпад против Рима со стороны главы испанского МИД

Маттео Сальвини: «Мы заботимся о безопасности и идентичности Европы»
Генри Робинсон. Гальванизация трупа. 1836

Рим, 7 августа 2018, 15:26 — REGNUM  Между министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини и главой испанского министерства иностранных дел Жозепом Боррелем произошла заочная перепалка, пишет газета El Mundo 7 августа.

«Мы не будем отвечать на оскорбления со стороны правительства и министра, которые предпочитают бесконтрольную миграцию, — заявил Сальвини прессе. — Мы заботимся о безопасности, культуре и идентичности европейского народа».

Ранее Боррель дал интервью немецкому изданию Handelsblatt, в котором обвинил Италию в «жесткой политике изоляции», которая в ущерб Европе привела к увеличению миграционного потока в другие страны, в первую очередь в Испанию. Напомним, Италия перестала принимать в своих портах суда НПО с беженцами на борту.

Читайте также: Италия сэкономит на мигрантах 500 млн евро

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграционный кризис в Европе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить