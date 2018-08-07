Новый глава района в Ярославле: от администрации президента до кладбища

Ярославль, , 15:04 — REGNUM Мэрия Ярославля опубликовала биографию нового главы администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Георгия Гудымы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гудыме 46 лет. Его официальный послужной список выглядит достаточно весомо:

— с 2000 по 2002 годы работал заместителем директора по нефтегазовому строительству ОАО «ЗАНГАС».

С 2003 по 2014 год занимал должности:

— в аппарате полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе,

— в аппарате правительства Российской Федерации,

— в администрации президента Российской Федерации,

— в администрации губернатора Московской области,

— в правительстве города Москвы.

— с апреля 2018 года являлся директором муниципального казенного учреждения «Служба городских кладбищ города Ярославля».

В сообщении мэрии не указано, какие именно должности Георгий Гудыма занимал в этих органах власти. Однако обращает на себя внимание почти полное отсутствие упоминания работы Гудымы в данных структурах в сети интернет. Зато есть упоминания о других местах работы, почему-то не указанных в информации мэрии.

Например, в 2016 году Георгий Гудыма являлся директором ГАУ «Московское агентство реализации общественных проектов». Организация создана правительством столицы и занималась таким ответственным делом как координация работы молодежных советов при департаментах правительства Москвы. В это время нынешний глава центральных районов Ярославля ненадолго попал и в публичную плоскость: на странице агентства в Facebook Гудыма поздравил москвичей с Днем города.

А вот в 2004 году Георгий Гудыма являлся помощником депутата Госдумы РФ, в этом статусе он принял участие в выборах депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве. Тогда Гудыма был выдвинут «Единой Россией» и набрал 17,2% голосов. Вероятно, депутатом он тогда не стал.

Но связи с партией не потерял. Так, в 2007 году Георгий Гудыма был уже помощником руководителя координационного совета «Единой России» по Дальневосточному федеральному округу. В таком статусе его представляла администрация одного из районов Якутии на местном собрании партии. Кстати, в Ярославле на учет в региональном отделении партии чиновник до сих пор не встал.

Кроме того, как сообщил источник в мэрии города, Георгий Гудыма в 2017 году некоторое время работал руководителем организационно-протокольного управления мэрии Ярославля.

Совпадение или нет, но Георгий Гудыма выпускник того же вуза, который оканчивали губернатор и председатель правительства Ярославской области: Московского общевойскового командного училища имени Верховного совета РСФСР. А также окончил Киевское суворовское военное училище. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, Гудыма получил дополнительное образование при Минюсте и Минстрое.

Отметим, что Гудыма стал восьмым главой района при мэре Владимире Слепцове.

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