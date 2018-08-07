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В отношении депутата в Якутии проведут проверку после скандального видео

Политика

«Дал поручение»

В отношении депутата в Якутии проведут проверку после скандального видео
Цитата из х/ф «Гений». Реж. Виктор Сергеев. 1991. СССР
Сеанс разоблачения

Якутск, 7 августа 2018, 15:00 — REGNUM  Служебную проверку в отношении народного депутата Юрия Садовникова проведут в Якутии после появления в сети скандального видео. Соответствующие поручение временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев дал министру жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и энергетики республики Данилу Саввинову. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

«Николаев дал поручение министру… Саввинову провести проверку в отношении… народного депутата республики по Колымо-Индигирской региональной группе Юрия Садовникова», — говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на видео сообщил, что человек, представившийся депутатом Госсобрания Якутии от «Единой России», заместителем генерального директора по управлению персоналом и организационно-правовой работе ГУП «ЖКХ Якутии» Юрием Садовниковым, устроил дебош в гостиничном номере пилотов авиакомпании «Полярные авиалинии».

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