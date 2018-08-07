Страны Туркестана примут участие в военных учениях в США

Астана, , 14:53 — REGNUM Военнослужащие Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Великобритании и США принимают участие в тактико-специальных миротворческих учениях «Степной орел — 2018», которые проходят в американском штате Южная Каролина. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Военнослужащие пяти стран отработают вопросы организации управления подразделениями, а также взаимодействие международных контингентов. Целью данных учений является отработка миротворческих задач в операциях ООН.

Как сообщал ИА REGNUM, в июле 2017 года Казахстан и США подписали очередной план военного сотрудничества на 2018−2022 годы. В начале января 2018 года стороны подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества.

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