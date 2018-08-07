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Daimler прекращает работу в Иране из-за санкций США

Политика

Выполнение проектов приостановлено на неопределенный срок

Daimler прекращает работу в Иране из-за санкций США
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Берлин, 7 августа 2018, 14:46 — REGNUM  Немецкий автопроизводитель Daimler прекращает работу в Иране в связи с возобновлением санкций США против Тегерана. Об этом 7 августа со ссылкой на пресс-службу компании сообщает Agence France-Presse.

В заявлении Daimler говорится, что реализация совместного с иранскими компаниями проекта по производству и продаже грузовиков Mercedes будет прекращена. Отмечено также, что проект носил ограниченные масштабы, его выполнение приостановлено на неопределенный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа указом президента США Дональда Трампа были возобновлены санкции в отношении Ирана. Днем позже Трамп в своем микроблоге фактически объявил предпринимателям ультиматум: или они прекращают вести дела с Ираном, или остаются без бизнеса с США.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Или бизнес с Ираном, или бизнес с США

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Противостояние Ирана и США
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