Премьер-министр Испании пригласил Ангелу Меркель на свою усадьбу на уик-энд

Мадрид, , 14:45 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель проведет рабочие выходные 11−12 августа с семьей премьер-министра Испании Педро Санчеса в национальном парке Доньяна на юге Испании, пишет газета El Mundo.

Санчес пригласил Меркель на президентскую усадьбу Лас-Марисмильяс, чтобы обсудить основные вопросы двусторонней и европейской повестки и, в частности, совместный подход в миграционном вопросе и предстоящую реформу экономического и валютного союза. Ангела Меркель также посетит заповедник Доньяна и ознакомится с методами сохранения редких видов животных.

Возглавляющий с начала лета правительство Испании Педро Санчес уже проводил двустороннюю встречу с Меркель в Берлине в конце июня. Также они проводили переговоры во время многосторонних встреч.

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