Вторник, 7 Августа 2018 года
15:29:56 МСК

Премьер-министр Испании пригласил Ангелу Меркель на свою усадьбу на уик-энд

Политика

Лидеры Испании и Германии проведут переговоры в уютной обстановке

Мадрид, 7 августа 2018, 14:45 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель проведет рабочие выходные 11−12 августа с семьей премьер-министра Испании Педро Санчеса в национальном парке Доньяна на юге Испании, пишет газета El Mundo.

Санчес пригласил Меркель на президентскую усадьбу Лас-Марисмильяс, чтобы обсудить основные вопросы двусторонней и европейской повестки и, в частности, совместный подход в миграционном вопросе и предстоящую реформу экономического и валютного союза. Ангела Меркель также посетит заповедник Доньяна и ознакомится с методами сохранения редких видов животных.

Возглавляющий с начала лета правительство Испании Педро Санчес уже проводил двустороннюю встречу с Меркель в Берлине в конце июня. Также они проводили переговоры во время многосторонних встреч.

Читайте также: «Санчес — не социалист»: Ангела Меркель нашла поддержку в лице Испании

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Испании
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить