Лондон пригласил экспертов ОЗХО помочь с расследованием в Эймсбери

Лондон, , 14:35 — REGNUM Независимые эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по просьбе британской стороны соберут образцы в рамках расследования инцидента в Эймсбери. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба МИД Соединенного Королевства.

Экспертам предстоит установить, от какого нервно-паралитического вещества пострадали в июне мужчина и женщина. Образцы, собранные специалистами, исследуют в указанных организацией лабораториях.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Чарли Роули и Дон Стерджесс нашли без сознания в городе Эймсбери, в 10 км от Солсбери, где ранее были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Стерджесс умерла в больнице 8 июля, ее знакомого позже выписали из больницы.

Британские правоохранители считают, что инциденты в Эймсбери и Солсбери связаны: в обоих случаях пострадавших отравили веществом «Новичок». МИД России заявляет, что британские власти, запустив против России информационную кампанию, пытаются скрыть реальную картину произошедшего в этих городах.

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