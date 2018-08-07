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Недальновидность и безрассудство — конгрессмен о решении Трампа по Ирану

Политика

Подробости

Недальновидность и безрассудство — конгрессмен о решении Трампа по Ирану
Теодор Жерико. Умалишенный, воображающий себя полководцем (фрагмент). 1822

Вашингтон, 7 августа 2018, 14:30 — REGNUM  У Дональда Трампа нет плана о том, что делать после введения санкций, считает конгрессмен Дэвид Сициллайн. В своем твиттере политик пишет:

«Решение администрации Трампа отказаться от сделки с Ираном было безрассудным и недальновидным. Ясно, что президент Трамп сделал это без плана, что будет дальше. Его решение о введении новых санкций сегодня не делает ничего для продвижения наших интересов национальной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа Дональд Трамп подписал указ, восстанавливающий санкции в отношении Ирана. На первом этапе они коснутся торговли ценными металлами и автомобильного сектора исламской республики, а также иранского риала. Позже Трамп уточнил, что предприниматели, имеющие дела с Ираном, не смогут вести бизнес с США после возобновления санкций против Тегерана.

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Противостояние Ирана и США
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