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Двум обвиняемым в убийстве экс-депутата Госдумы РФ продлили арест

Политика

Слушания по делам обвиняемых назначены на 10 августа

Двум обвиняемым в убийстве экс-депутата Госдумы РФ продлили арест
Richard Bistrong
Камера СИЗО

Киев, 7 августа 2018, 14:24 — REGNUM  Двум обвиняемым в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова продлен срок содержания под стражей до 5 октября, сообщает 7 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, решение в отношении двух обвиняемых принял Шевченковский районный суд Киева. Отмечается, что рассмотрение дел обвиняемых будет проводиться судом присяжных в составе трех присяжных и двух судей: об этом попросили сами обвиняемые. Слушания назначены на 10 августа.

Напомним, Вороненкова убили 23 марта 2017 года из огнестрельного оружия. Убийца был ранен охранником и скончался в больнице. Следствие считает, что убийство заказал бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Владимир Тюрин. Дело ведется в отношении пяти подозреваемых.

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Дело Вороненкова и Максаковой
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