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В Аргентине организован очередной народный марш против МВФ

Политика

Антикризисная политика властей Аргентины сталкивается с сопротивлением населения

В Аргентине организован очередной народный марш против МВФ
Elvert Barnes
Остановите МВФ!

Буэнос-Айрес, 7 августа 2018, 14:19 — REGNUM  7 августа в столице Аргентины пройдет очередной марш против экономической политики правительства Маурисио Макри и Международного валютного фонда (МВФ), передает телеканал TeleSur.

Участники марша «За хлеб и труд» пройдут через центральные улицы Буэнос-Айреса и остановятся перед президентским дворцом Каса Росада. Акция организована различными общественными организациями и в первую очередь направлена на отказ от политики бюджетной корректировки, которая влечет за собой строгую экономию и увольнения.

«Мы верим, что всем обществом сможем продемонстрировать наше несогласие на правительственную политику корректировки», — сказал лидер общественной организации Barrios de Pie Даниэль Менендес.

Как сообщало ИА REGNUM, этой весной Аргентина погрузилась в экономический кризис и запросила помощи МВФ. МВФ согласился выделить крупнейший в истории Аргентины кредит в размере $50 млрд при условии серьезного пересмотра бюджета.

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