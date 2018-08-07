Казахстан и Татария обменяются делегациями представителей бизнеса

Казань, , 14:25 — REGNUM Казахстан и Татария обсудили обмен делегациями представителей малого и среднего бизнеса для развития торгово-экономического сотрудничества, сообщили 7 августа в пресс-службе посольства Казахстана в России.

В Казани состоялась встреча генерального консула Казахстана в городе Еркина Тукумова с председателем торгово-промышленной палаты Татарии Шамилем Агеевым.

Как сообщало ИА REGNUM, 14−15 июня Казань посетил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Стороны обсудили развитие экономического сотрудничества. 3−5 июля Казахстан посетил глава Татарии Рустам Миниханов.

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