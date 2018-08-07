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Сторожевик «Ярослав Мудрый» защитит от пиратов Аденский залив

Политика

Во время захода в порт африканского государства военные моряки РФ пополнили корабельные запасы и провели осмотр корабля

Сторожевик «Ярослав Мудрый» защитит от пиратов Аденский залив
Иллюстрация: Mil.ru
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый»

Джибути, 7 августа 2018, 14:16 — REGNUM  Российские военные моряки, проходящие службу на сторожевом корабле (СКР) «Ярослав Мудрый» Балтийского флота приступили к несению антипиратской вахты в районе Аденского залива. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Отмечается, что российский боевой корабль покинул порт Джибути и приступил к несению антипиратской вахты в районе Африканского рога. По сведениям военного ведомства, во время захода в порт африканского государства военные моряки пополнили корабельные запасы и провели осмотр корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2017 года официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан заявил, что Китай продолжит активно участвовать в миссиях по охране гражданских судов в Аденском заливе.

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