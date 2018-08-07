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Следователи просят продлить арест экс-главы владимирского налоговой

Политика

Сергей Кошелев обвиняется в получении взятки

Владимир, 7 августа 2018, 14:14 — REGNUM  Следственный комитет просит суд продлить на два месяца домашний арест бывшего главы УФМС России по Владимирской области Сергея Кошелева. Как 7 августа сообщил портал «ПроВладимир», ходатайство передано в суд.

Срок домашнего ареста для Сергея Кошелева, который обвиняется в получении взятки в 1,1 млн рублей, истекает 9 августа.

Напомним, что экс-руководитель УФМС России по Владимирской области обвиняется в получении взятки от владельца ювелирного завода. Он был задержан в январе 2018 года.

Между тем, Сергей Кошелев — не единственный высокопоставленный владимирский чиновник, обвиняемый в получении взяток. Сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Дмитрия Хвостова, который обвиняется в получении 20 млн рублей от руководителей строительных фирм. Также идет расследование дела в отношении замгубернатора Елены Мазанько.

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