В Костроме на должность главы города претендуют 2 человека

Кострома, , 14:13 — REGNUM Официальные заявления на участие в конкурсном отборе на должность главы администрации города Костромы подали 2 человека, сообщает ГТРК «Кострома». Это заместитель губернатора Костромской области Алексей Смирнов и депутат областной Думы Евгений Ступин.

49-летний Алексей Смирнов работает заместителем губернатора области по вопросам агропромышленного и лесного комплекса, дорожно-транспортной отрасли, природных ресурсов. Он имеет высшее образование по специальности «Лесоинженерное дело» и около 5 лет был руководителем Парфеньевского района.

Второй кандидат — 37-летний Евгений Ступин — депутат городской Думы, председатель организации «ЭнергоЭксперт». Имеет высшее образование по специальности «Менеджмент организации» и ученую степень кандидата экономических наук.

Заявление об участии в отборе будут приниматься до 24 августа. На первом этапе конкурсного отбора будут проверяться документы, после чего комиссия решит допускать кандидата к конкурсу или нет. На втором этапе будет проходить собеседование, которое назначено на 4 сентября. Всех успешно прошедших этапы конкурса кандидатов представят областной Думе, где депутаты должны будут выбрать будущего главу администрации.

В областном телевидении отмечают, что контракт с победителем будет заключен на 2 года до окончания полномочий городского депутатского корпуса.

ИА REGNUM напоминает, что 6 июля, бывший руководитель города, Виктор Емец, подал в отставку. Временно исполнять обязанности главы администрации стал первый заместитель Олег Болоховец.

По данным Kostroma. today, Виктору Емецу «предложили другую работу — не в Костроме и не в государственном секторе». Главой городской администрации он проработал 6 лет.