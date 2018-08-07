Глава Молдавии отказал США в передаче земли под строительство посольства

Кишинёв, , 14:13 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон не подпишет закон о выделении бывшего Республиканского стадиона в Кишиневе под строительство нового здания американского посольства, об этом глава государства написал 7 августа на своей странице в Facebook.

Соответствующее заявление Додон сделал во время встречи с послом США в Молдавии Джеймсом Петтитом в Кишиневе. Глава государства отметил, что общество не одобряет подобную инициативу.

«Предложил дипломату вернуться к рассмотрению этого вопроса после парламентских выборов», — написал молдавский лидер.

Вместе с тем Додон высказался за развитие хороших отношений между двумя странами, а также выразил готовность «к углублению диалога в интересах граждан двух государств».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле правительство Молдавии передало в собственность США территорию Республиканского стадиона площадью свыше 5 га, занимающую два квартала в центре Кишинева, для строительства там нового здания американского посольства.

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