Компания Nestle: пока санкции США против Ирана не ощущаются

Вашингтон, , 14:03 — REGNUM Компания Nestle не зарегистрировала негативного влияния от введения санкций против Ирана, заявил 7 августа в компании, сообщает британское агентство Reuters.

У компании Nestle в исламской республике действует не только две фабрики — в Казвине, где производится детское питание, а также в Полуре, — но имеется собственное представительство.

«Мы по-прежнему внимательно следим за политическими событиями вокруг санкций против Ирана», — подчеркнули в компании.

«На этом этапе никакого негативного воздействия на наши предприятия не оказывается», — добавили в Nestle.

Напомним, с 7 августа США возобновили действие санкций против исламской республики. По словам президента США Дональда Трампа, это делается для «мира во всем мире».

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