На должность замглавы Госкомтуризма Узбекистана назначен менеджер из США

Ташкент, , 14:07 — REGNUM На должность и. о. первого заместителя председателя государственного комитета Узбекистана по развитию туризма назначен руководитель американской инвестиционной компании в сфере туризма и недвижимости Улугбек Касимходжаев, сообщает 7 августа издание «Новости Узбекистана».

Касимходжаев родился в 1978 году в Андижане. После окончания факультета бизнеса университета Пейс (США) в 2000 году работал на различных должностях в государственных органах Узбекистана.

С 2005 года Улугбек Касимходжаев продолжил обучение в магистратуре университета Барри. После окончания обучения остался работать в США. С 2008 по 2013 год управлял гостиницами в Голливуде.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в состав экспертно-аналитической группы при министерстве народного образования Узбекистана вошел выпускник Йельского университета, гражданин Австрии Игорь Митчка.

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