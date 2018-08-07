Противолодочные учения Черноморского флота начались у берегов Абхазии

Ростов-на-Дону, , 13:59 — REGNUM В морской зоне Абхазии авиация и корабли Черноморского флота ведут поиски мин и подлодок условного противника. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

В тактических учениях задействованы малые противолодочные корабли и морской тральщик, бомбардировщики Су-24МР, самолет Бе-12 и вертолет Ка-27. По легенде учений, десант противника высадился на необорудованные участки побережья в Абхазии.

Задача военных — найти вражеские подводные лодки и мины, уничтожить воздушные и морские цели, а также выполнить постановку ложных целей при отражении воздушных атак.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в рамках учений в Забайкалье из Красноярского края переброшены перехватчики МиГ-31БМ. Лётчики отработают задачи по уничтожению целей ракетами класса «воздух-воздух».

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