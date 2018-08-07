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Депутат: Узбекистану необходимо формировать компактную армию

Политика

Призывные комиссии в настоящее время не охватывают всех молодых людей призывного возраста

Ташкент, 7 августа 2018, 13:45 — REGNUM  Узбекистану необходимо формировать небольшую современную профессиональную армию, заявил член комитета Сената республики по вопросам обороны и безопасности Бойматжон Расулов. Об этом 7 августа сообщает издание «Газета.uz».

По словам сенатора, призывные комиссии в настоящее время не охватывают всех молодых людей призывного возраста. Расулов добавил, что правительство поддержало инициативу сената об отмене требований документов и справок из военкомата при наличии военного билета. Ранее это требование создавало дополнительные препятствия при устройстве на работу или поступлении в вуз.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля депутаты Сената Олий Мажлиса Узбекистана направили правительству запрос с предложением снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане предложили сократить призывной возраст до 25 лет

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Политическая жизнь Узбекистана
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