Депутат: Узбекистану необходимо формировать компактную армию

Ташкент, , 13:45 — REGNUM Узбекистану необходимо формировать небольшую современную профессиональную армию, заявил член комитета Сената республики по вопросам обороны и безопасности Бойматжон Расулов. Об этом 7 августа сообщает издание «Газета.uz».

По словам сенатора, призывные комиссии в настоящее время не охватывают всех молодых людей призывного возраста. Расулов добавил, что правительство поддержало инициативу сената об отмене требований документов и справок из военкомата при наличии военного билета. Ранее это требование создавало дополнительные препятствия при устройстве на работу или поступлении в вуз.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля депутаты Сената Олий Мажлиса Узбекистана направили правительству запрос с предложением снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане предложили сократить призывной возраст до 25 лет