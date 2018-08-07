Военные Израиля арестовали девять палестинцев

Тель-Авив, , 13:40 — REGNUM Вооруженные силы Израиля арестовали девять палестинцев на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 7 августа Anadolu.

Задержанные подозреваются в вовлеченности в террористическую деятельность. В их отношении проводится следствие. Военные еврейского государства регулярно проводят задержания на оккупированных территориях, используя подобный предлог для арестов.

Напомним, отношения между Израилем и Палестиной значительно осложнились с конца марта 2018 года, когда в секторе Газа вспыхнули массовые акции протеста, приуроченные к 70-й годовщине создания еврейского государства. В ходе столкновений израильские военные убили более 100 палестинцев.

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