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Военные Израиля арестовали девять палестинцев

Политика

Все они подозреваются в терроризме

Тель-Авив, 7 августа 2018, 13:40 — REGNUM  Вооруженные силы Израиля арестовали девять палестинцев на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 7 августа Anadolu.

Задержанные подозреваются в вовлеченности в террористическую деятельность. В их отношении проводится следствие. Военные еврейского государства регулярно проводят задержания на оккупированных территориях, используя подобный предлог для арестов.

Напомним, отношения между Израилем и Палестиной значительно осложнились с конца марта 2018 года, когда в секторе Газа вспыхнули массовые акции протеста, приуроченные к 70-й годовщине создания еврейского государства. В ходе столкновений израильские военные убили более 100 палестинцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль обстрелял сектор Газа: есть погибшие

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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